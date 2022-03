“The Adam Project”: voglio incontrare me stesso!

Ryan Reynolds viaggia nel passato nel film Netflix "The Adam Project" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Ciascuno di noi vorrebbe poter tornare indietro nel tempo e incontrare se stesso da adolescente. E voi, che cosa gli vorreste dire?

Adam Reed (il 13enne Walker Scobell) è un ragazzino un po’ turbolento che vive con la madre (interpretata da Jennifer Garner). Ma un giorno dal cielo arriva un enigmatico pilota (Ryan Reynolds). Il giovane ci mette poco a riconoscerlo, perché hanno la stessa cicatrice sotto il mento... è proprio Adam da adulto!

Ma che cosa ci fa nel passato? La risposta è piuttosto complicata e non ve la riveliamo: vi basti sapere che il mondo è in pericolo e che i due Adam saranno coinvolti in un’importante missione per salvarlo, con l’aiuto di papà (Mark Ruffalo). “The Adam Project” è un filmone targato Netflix, con un cast di nomi altisonanti (c’è anche Zoe Saldaña nei panni di Laura) ed effetti speciali. Per una volta, è basato su un’idea del tutto originale e non su qualche popolare ”saga”...