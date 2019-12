“The Aeronauts”: l’avventura in mongolfiera firmata Prime Video

Foto: Eddie Redmayne e Felicity Jones in "The Aeronauts"

16 Dicembre 2019 | 15:16 di Valentina Barzaghi

Giusto in tempo per le feste, il 20 dicembre arriva su Prime Video “The Aeronauts”, la nuova produzione Amazon Original.

Eddie Redmayne (“Animali fantastici e dove trovarli”, “The Danish Girl”) e Felicity Jones (“Rogue One: A Star Wars Story”, “Una giusta causa”) tornano insieme dopo “La teoria del tutto” (James Marsh, 2014) per questa mirabolante avventura a bordo di una mongolfiera, tratta da una storia vera.



Tom Harper, classe 1980, dirige una bella avventura con un altro dei suoi personaggi femminili indipendenti e forti - suo è il film “A proposito di Rose” (2018) - in grado di sovvertire l’ordine sociale imposto. Amelia, a dispetto delle convenzioni dell’epoca vittoriana, è una donna che non rinuncia ai suoi sogni, seppur all’apparenza folli.



“The Aeronauts” è il film perfetto da guardare in famiglia durante le vacanze di Natale.

La trama

Londra, 1862. La temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren si unisce al meteorologo James Glaisher per una spedizione che li dovrebbe portare ad avanzare nuove competenze sulle dinamiche atmosferiche. Il viaggio dei record - si cimenteranno nel volo più in alto mai compiuto nella storia - si rivela per la strana coppia non solo un successo professionale, ma anche un modo per mettersi alla prova come persone, arrivando a conoscere più a fondo se stesse e la vita che li attende tornati a terra.