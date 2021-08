“The Aviator”: cast, trama e trailer

Un film di Martin Scorsese, vincitore di ben cinque Oscar The Aviator (2004) - Leonardo DiCaprio è Howard Hughes Credit: © Mondadori Portfolio Lorenzo Di Palma







The Aviator, diretto da Martin Scorsese nel 2004, è la storia del fortunato produttore cinematografico Howard Hughes che da una piccola somma di denaro, avuta in eredità dal padre, creò un impero ad Hollywood. Una delle figure più leggendarie della mitologia di Hollywood, ma anche una storia che solo Scorsese, aiutato da una magistrale interpretazione di Leonardo DiCaprio (accompagnato da un cast stellare), ha avuto il coraggio di raccontare. Per realizzare questo film su un uomo affascinato dalla tecnologia e determinato a realizzare i propri sogni, Martin Scorsese ha usato una cinematografia innovativa. Unendo la tecnologia digitale con le tecniche classiche di luce, costumi, scenografia e ricostruzioni in scala di quel periodo, Scorsese e il suo team hanno ricreato il look di The Aviator, così come in modo che apparisse come lo avrebbe visto il pubblico se fosse stato girato con il technicolor degli anni d’oro di Hughes.

Il Trailer

Il Cast

Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Gwen Stefani, Adam Scott, Kelly Garner, Ian Holm, Alan Alda, Alec Baldwin, Emma Campbell, Frances Conroy, Willem Dafoe, Jude Law

La Trama

Howard Hughes, appena ventenne, decide di usare la fortuna ereditata dal padre per girare un film sulla Prima Guerra mondiale, Angeli dell'inferno. Sfidando il sistema Hollywoodiano come produttore indipendente, Hughes realizza uno straordinario kolossal con il budget più grande della storia, che ancora oggi stupisce per la grandiosità delle sequenze aeree di cui fu lui stesso protagonista, e diventa celebre. Dopo aver fondato la Hughes Aircraft Company e aver infranto tutti i record di velocità Hughes diventa il pilota più famoso d'America dopo Charles Lindbergh...