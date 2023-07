“The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo”: trama, cast e trailer

Premiato al Sundance Film Festival 2016, il film scritto, diretto e interpretato da Nate Parker racconta una rivolta di schiavi afroamericani Redazione Sorrisi







Scritto, diretto e interpretato da Nate Parker "The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo" è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2016, dove ha vinto il premio del pubblico e il gran premio della giuria. Il titolo è un riferimento ironico a “Nascita di una nazione”, controverso film muto del 1915 che descriveva in chiave apologetica la nascita del Ku Klux Klan. Il film, che ha un cast corale, racconta una rivolta di schiavi scoppiata nella Contea di Southampton in Virginia nell'agosto 1831, guidata da uno schiavo afroamericano interpretato dal regista.

Trama

Nel 1831 nel sud degli Stati Uniti, prima dello scoppio della Guerra civile, Nat è uno schiavo a cui viene insegnato a leggere, così che possa studiare la Bibbia e fare da predicatore. Il suo proprietario Samuel Turner accetta la proposta di usare la predicazione di Nat per sottomettere gli schiavi più indisciplinati. Testimone delle innumerevoli atrocità subite dai suoi compagni di schiavitù, Nat si mette alla guida di un movimento per liberare gli afroamericani in Virginia che va incontro a una violenta rappresaglia da parte dei bianchi.

Cast

Genere : drammatico

: drammatico Titolo originale : The Birth of a Nation

: The Birth of a Nation Durata : 2 ore

: 2 ore Regia : Nate Parker

: Nate Parker Interpreti: Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone Junior, Aja Naomi King, Colman Domingo

Trailer