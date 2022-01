“The Bourne Ultimatum”: cast, trama e trailer

Il terzo capitolo della saga cinematografica con Matt Damon The Bourne Ultimatum Credit: © Universal Lorenzo Di Palma







Terzo episodio della saga con Matt Damon diretto nel 2007 da Paul Greengrass, "The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo" ha vinto tre Oscar e un premio ai SAG Awards ed è stato anche un grande successo di pubblico. Ispirato al romanzo "Il ritorno dello sciacallo" di Robert Ludlum, solo in Italia ha incassato nelle prime settimane di programmazione oltre 4,7 milioni di euro e ben 2,2 milioni di euro nel primo weekend al cinema. Nel film l'agente Bourne cerca vendetta per la morte della sua compagna e, soprattutto, cerca di capire chi e perché ha voluto cancellare la sua identità. Tra le curiosità: la sequenza girata a Tangeri è un esplicito omaggio del regista al film di Gillo Pontecorvo, "La battaglia di Algeri".

Il Cast

Genere : Azione

: Azione Anno: 2007

2007 Durata : 111’

: 111’ Regista : Paul Greengrass

: Paul Greengrass Attori: Matt Damon, Julia Stiles, Scott Glenn, David Strathairn, Albert Finney, Daniel Bruhl

La trama

Jason Bourne è tornato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. A questo si aggiunge il desiderio di vendicare la morte della sua compagna. In questo nuovo capitolo si rasale fino alle origini di Jason Bourne e si scopre come è nata la super spia, ma nel suo percorso di consapevolezza deve affrontare gli ex colleghi e nuovi e letali nemici.

Il Trailer