“The contractor”: sono in fuga per cercare la verità

Si puo' vedere su

Azione e adrenalina sono gli ingredienti del thriller inedito “The contractor”. Il sergente delle forze speciali James Harper (Chris Pine) viene congedato e tagliato fuori dalla pensione. Si ritrova coperto di debiti e con una famiglia da mantenere. Messo alle strette, decide con il suo migliore amico Mike (Ben Foster) di lavorare per un’organizzazione militare privata, che fa capo a un uomo misterioso, Rusty Jennings (Kiefer Sutherland), in cambio di un lauto compenso. Gli viene quindi affidata la sua prima missione: tenere d’occhio uno scienziato che starebbe lavorando allo sviluppo di una potente arma biochimica. Ma quando gli viene chiesto di uccidere lo scienziato, Harper capisce che c’è sotto qualcosa di losco e sceglie di scappare. Braccato, dovrà affrontare mille pericoli per salvarsi la vita e scoprire la verità.