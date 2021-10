“The Departed”: cast, trama, trailer e curiosità

Diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson Credit: © Warner Bros Redazione Sorrisi







"The Departed - Il bene e il male" è uno dei grandi film da vedere almeno una volta nella vita. Diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga, questo gangster movie è ambientato a Boston e racconta la vicenda di un boss irlandese, Frank Costello, che infiltra un suo uomo nella polizia senza sapere, però, che la polizia ha avuto la sua stessa idea. Storia dalle atmosfere tragiche e senza speranza, il film è ispirato al noir orientale "Infernal Affairs" e si regge su un impianto narrativo tragico in cui non mancano inseguimenti, tradimenti, vendette, scambi di identità. Ottimo cast, regia impeccabile, montaggio e musiche calzanti facilitano la visione di questo film ricco di curiosità da scoprire.

Cast

Genere: Poliziesco

Poliziesco Uscita: 2006

2006 Durata: 151'

151' Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Attori: Leonardo Di Caprio, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg

Trama

South Boston, il dipartimento di polizia dello stato del Massachusetts ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata con il chiaro intento di scardinare l’impero del potente boss mafioso Frank Costello agendo dall’interno. Per questo motivo il giovane poliziotto Billy Costigan viene scelto per infiltrarsi nella banda guidata da Costello. E mentre Billy lavora per guadagnarsi la fiducia del boss, un altro giovane poliziotto, cresciuto anch’esso per le strade di “Southie,” Colin Sullivan, si sta facendo strada in polizia. Dopo aver conquistato un posto all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene scelto per distruggere la banda di Costello. Ma quello che la polizia non sa è che in realtà anche lui infiltrato, lavora per Costello e tiene aggiornato il boss su tutte le mosse della polizia.

Trailer

