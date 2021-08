“The Founder”: cosa c’è di vero nel film che racconta la storia di Mc Donald’s

Michael Keaton veste i panni del capitalista Ray Kroc, il venditore che ha fatto la fortuna dei fratelli McDonald Michael Keaton in «The Founder» Credit: © Videa Film Redazione Sorrisi







Dopo aver sorpreso tutti con la straordinaria interpretazione in "Birdman" ed essersi impegnato in un film importante come "Il caso Spotlight", nel 2016 Michael Keaton torna a impersonare un personaggio di spicco in "The Founder".

La trama

L'attore veste i panni del capitalista Ray Kroc, agente che negli Anni 50 andava in giro per locali e drive-in per vendere speciali apparecchiature per fare i frappè. La tenacia e la determinazione lo porteranno al successo, soprattutto in seguito all'incontro con Mac e Dick McDonald, i due imprenditori che hanno messo in piedi la catena di fast food McDonald's. Il genio dei due fratelli si sposa perfettamente con l'intuito di Kroc che li aiuterà a trasformare dei semplici chioschi in una catena di ristoranti in franchise.

Questa storia è stata raccontata sul grande schermo nel film di John Lee Hancock, regista di "The blind side" e di "Saving Mr. Banks". Ecco alcune curiosità e fatti realmente accaduti che hanno ispirato il film.

