“The Help”: trama, cast e trailer

Foto: "The Help" - Credit: © Warner Bros

30 Ottobre 2019 | 12:12 di Redazione Sorrisi

Film luminoso, divertente e commovente ambientato a Jackson, Mississippi, nel 1963. "The Help" racconta la vicenda di due cameriere di colore (interpretate da Octavia Spencer e Viola Davis) che aiuteranno, con le loro testimonianze, a scrivere un libro in cui la giovane giornalista Skeeter (Emma Stone) avrà il coraggio di denunciare i comportamenti razzisti e classisti dei suoi concittadini, fino ad allora perpetrati nel silenzio e con il benestare di tutti. Una piccola perla, questo film sul razzismo delicato, con personaggi stereotipati e a volte eccessivi nei modi e nel trucco-e-parrucco, ma frutto di una scelta ponderata, finalizzata a un'alternanza tra commedia e dramma che ha del sorprendente per come riesce a cambiare registro da un momento all'altro. Octavia Spencer è stata premiata con l'Oscar come Migliore attice protagonista (ma se l'avessero dato -ex equo- anche a Viola Davis nessuno si sarebbe scandalizzato).

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: The Help

Uscita: 2011

Nazionalità: India - USA

Durata: 146'

Regista: Tate Taylor

Cast: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer, Chris Lowell, Mike Vogel, Sissy Spacek, Allison Janney, Jessica Chastain, Ahna O'Reilly, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey, Brian Kerwin

Trama

Skeeter, ragazza bianca e neo laureata ha deciso di tornare a casa dai ricchi genitori nel Mississippi. La ragazza vuole diventare una scrittrice e inizia a lavorare in un piccolo quotidiano locale, dove si occupa di rispondere alla posta delle casalinghe. Ma l'ipocrisia e il razzismo imperante negli anni Sessanta la spinge a raccogliere in un libro il punto di vista delle numerose donne afroamericane che lavorano come domestiche presso le famiglie bianche, sollevando un polverone...

