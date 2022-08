“The Interpreter”: cast, trama e trailer

Nicole Kidman e Sean Penn in un thriller “politico” ambientato a New York Sean Penn e Nicole Kidman in "The Intepreter" Credit: © Eagle Pictures Redazione Sorrisi







Una donna in pericolo. Un complotto internazionale. Un detective che vuole scoprire la verità. Sono questi gli ingredienti di un thriller politico girato nel 2005 da Sydney Pollack, “The Interpreter”.

La storia del film, ambientato a New York, ha inizio quando Silvia Broome (Nicole Kidman), interprete presso le Nazioni Unite, capta inavvertitamente una telefonata nella quale una voce che parla un dialetto africano preannuncia un attentato ai danni di un dittatore. La polizia decide allora di mettere sotto protezione la donna, che teme per la propria vita. Il detective che la tiene d'occhio, Tobin Keller (Sean Penn), scopre però che Silvia non ha detto tutta la verità...

Un film che non delude grazie al fascino dei protagonisti e alla maestria del regista, autore tra l'altro di un classico del genere come “I tre giorni del condor”.

Trailer

Cast

Genere: Thriller

Uscita: 2005

Nazionalità: Francia - Germania - Regno Unito - USA

Durata: 128'

Regista: Sydney Pollack

Attori: Nicole Kidman, Sean Penn, Yvan Attal, Catherine Keener, Tsai Chin, Jesper Christensen

Trama

Silvia Broome, cresciuta nella Repubblica Democratica di Matobo, in Africa, lavora come interprete all'Onu. Un giorno, del tutto casualmente, intercetta una conversazione in un idioma che lei conosce bene proprio grazie al suo passato e scopre che due uomini stanno pianificando di uccidere un capo di Stato, il dittatore africano Edmond Zuwanie. Per questo motivo viene affidata all'agente dell'Fbi Tobin Keller, che deve proteggerla dai killer. Ma il passato di Silvia nasconde un'ombra: i suoi genitori e sua sorella sono stati uccisi proprio anni prima da Zuwanie.