“The keeper – La leggenda di un portiere”: cast e trama

L'incredibile storia vera dell'ex soldato tedesco Bert Trautmann, divenuto portiere del Manchester City "The keeper - La leggenda di un portiere"







Lo sport dovrebbe sempre insegnare qualcosa che va al di là i pregiudizi di qualsiasi tipo. Non per niente, le storie dei campioni sono spesso esemplari, come quella di "The Keeper – La leggenda di un portiere". La pellicola biografica anglotedesca racconta la vicenda di Bert Trautmann, soldato tedesco catturato dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi divenne il portiere del Manchester City. Il film inaugura il ciclo “Vite da campioni", dedicato al mondo dello sport e in particolare al lato umano delle imprese sportive, per accompagnare i Mondiali di calcio in Qatar.

Cast

Titolo originale : The Keeper

: The Keeper Genere: Biografico

Biografico Durata: 2ore

2ore Anno : 2019

: 2019 Regia : Marcus H. Rosenmuller

: Marcus H. Rosenmuller Interpreti: David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Michael Socha, Julian Sands, Dave Johns, Barbara Young, Chloe Harris, Mikey Collins, Dervla Kirwan, Gary Lewis, Angus Barnett, Olivia-Rose Minnis, Butz Ulrich Buse, David Schutter

Trama

Il film racconta la storia di Bert Trautmann, paracadutista tedesco catturato dagli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Già durante la prigonia dimostra le sue doti di calciatore, per poi diventare, in pieno dopoguerra, il portiere del Manchester City nonché icona del calcio mondiale. Migliaia di tifosi, molti dei quali ebrei, non riuscivano ad accettare un ex nazista come ultimo difensore della loro squadra. Bert riuscì però a conquistare il pubblico dando un esempio di come si possano superare, coi valori sportivi, discordie e catastrofi. Ad aiutarlo in questa impresa c'è anche l'amore per Margaret, una donna inglese. Trautmann riuscì a portare il suo Manchester City alla finale della FA Cup del 1956 contro il Birmingham City, disputata allo stadio Wembley di Londra. Il Regno Unito avrebbe assistito a una partita decisiva, all'insegna del puro spettacolo.