“The Kissing Booth 3”: trama, cast e trailer dell’ultimo capitolo

È l'estate prima del college, Elle si trova di fronte a una scelta difficile. Dall'11 agosto su Netflix "The Kissing Booth 3" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Arriva in streaming su Netflix dall'11 agosto il terzo e ultimo capitolo della saga "The Kissing Booth". Si avvicina per Elle il momento di una decisione molto importante. Alla fine dell'estate dovrà decidere in quale college andare, ma soprattutto con chi. I protagonisti si ritrovano per l'ultima volta nella casa al mare, ma il momenti insieme potrebbero essere meno spensierati del previsto.

La trama

È l'estate che precede l'inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall'altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l'eterna promessa di andare all'università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?

Il trailer

Il cast

Tornano nei panni dei tre protagonisti Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney, ma anche Meganne Young, Molly Ringwald e Taylor Perez.