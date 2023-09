“The last duel”: Adam Driver e Matt Damon in un duello tratto da una storia vera

Il film del 2021 di Ridley Scott racconta di uno degli ultimi duelli documentati nella Francia medievale Redazione Sorrisi







Diretto da Ridley Scott, “The last duel” è un film del 2021 tratto da una storia vera, il libro di Eric Jager racconta infatti uno degli ultimi duelli giudiziari documentati, nella Francia del 1386. A sfidarsi sono Matt Damon nei panni del cavaliere Jean de Carrouges e Adam Driver in quelli del suo ex amico e scudiero Jacques Le Gris. Al centro della disputa c’è la moglie di Jean Marguerite, interpretata da Jodie Comer, che accusa il secondo di stupro.

All’adattamento cinematografico torna la coppia Damon - Ben Affleck (che è anche nel cast) affiancata da Nicole Holofcener e la storia è raccontata dai tre diversi punti di vista dei protagonisti. Dopo alcuni rallentamenti dovuti alla pandemia, il film è stato presentato al Festival di Venezia nel 2021.

La trama

Nella Francia medioevale teatro della guerra dei cent'anni «La verità non ha importanza, esiste solo il potere degli uomini». La storia vera dell'ultimo duello giudiziario tra due cavalieri che, da grandi amici e compagni d'arme, diventano nemici quando uno dei due violenta la moglie dell'altro. Solo un duello davanti al Re e a Dio potrà stabilire chi è dalla parte della ragione. La stessa storia raccontata da tre punti di vista diversi: Jean Carrouges, Jacques Le Gris e Marguerite de Carrouges.

Il cast

Adam Driver, Matt Damon, Jodie Corner, Ben Affleck

Il trailer