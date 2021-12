“The last duel”: chi di noi sta dicendo la verità?

Sbarca su Disney+ l’epico film diretto da Ridley Scott Adam Driver e Matt Damon in "The Last Duel" Francesco Chignola







Uscito nelle sale italiane soltanto poche settimane fa, “The last duel” non ha avuto il successo sperato e così adesso va in cerca di una seconda opportunità in streaming: dal 1° dicembre è disponibile per tutti gli abbonati di Disney+.

Un’occasione che il film merita: diretto da Ridley Scott (responsabile di capolavori come “Alien”, “Blade runner” e “Il gladiatore”), è ambientato nella Francia medievale del XIV secolo e realizzato con grande dispendio di mezzi (il budget si aggira intorno ai 100 milioni di dollari). E non si limita a raccontare un’avventura epica fatta di cavalieri, battaglie e imprese eroiche, ma al contrario pone lo spettatore di fronte a un dilemma morale. Tutto inizia quando il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon) sfida a duello lo scudiero Jacques Le Gris (Adam Driver), colpevole di aver violentato la moglie di Jean, Marguerite (Jodie Comer). La storia, però, viene raccontata tre volte, in altrettanti capitoli, seguendo di volta in volta il punto di vista dei protagonisti (a cui si aggiunge Ben Affleck nei panni del conte Pierre d’Alençon), sul modello di un classico del cinema: “Rashomon” di Akira Kurosawa. L’ultima ad avere la parola sarà proprio Marguerite. E sarà solo in quel momento che ci avvicineremo alla verità.