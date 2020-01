“The legend of Tarzan”: cast, trama e trailer

09 Gennaio 2020 | 11:19 di Redazione Sorrisi

"The Legend of Tarzan" è il film che ha riportato al cinema il personaggio nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs e tratto dal libro "Tarzan delle scimmie". Nei panni del protagonista troviamo Alexander Skarsgård, mentre in quelli di Jane c'è Margot Robbie. Completano il cast Samuel L. Jackson e Christoph Waltz. Il film è diretto da David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga di "Harry Potter" e dei 2 "Animali fantastici".

Il film segue molto di più la storia del romanzo rispetto ai film usciti precedentemente, ma presenta diversi adattamenti al fine di non essere fuori luogo con i tempi attuali. Per esempio, nel libro, le tribù africane erano nemiche di Tarzan, essendo viste come cannibali e feroci. Nel film, invece, le tribù Masai sono amiche di Tarzan e la loro cultura viene approfondita e vengono denunciati i mali sofferti per colpa del colonialismo europeo. Diverso è anche il rapporto di Tarzan con gli animali, ora sono tutti amichevoli e lo accettano senza alcun problema, compresi i gorilla che lo hanno allevato.

Cast

Genere: Avventura

Uscita: 2016

Durata: 110'

Regista: David Yates

Attori: Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Margot Robbie, Djimon Hounsou

Chi è Alexander Skarsgård?

Ha un fisico statuario, uno sguardo che strega, due occhi piccoli, profondi e verde-azzurro, un viso misterioso e affascinante il Tarzan interpretato dall'attore svedere Alexander Skarsgård. Si è fatto conoscere al grande pubblico grazie ai personaggi di Eric Northman, vampiro di origini vichinghe, dal carattere arrogante e dal passato misterioso in "True Blood" e di Perry Wright, il marito di Celeste (Nicole Kidman) in "Big Little Lies". Ma la sua carriera è in realtà ricca di film come "Melancholia" di Lars Von Trier, "Disconnect", "Quel che sapeva Maisie", "The Giver - Il mondo di Jonas" e "Diario di una teenager".

Trama

Il film racconta cosa è successo a Tarzan dopo le straordinarie avventure che lo hanno consacrato come il "re della giungla". È la Londra del 1889 ed egli adesso conduce una vita borghese e benestante, con il nome di John Clayton III, accanto alla moglie Jane. È ormai lontano dagli eventi della giungla, motivo per cui è riluttante all'idea di tornare nuovamente in Congo come emissario commerciale del Parlamento inglese. Finisce per accettare, ma si renderà presto conto di essere al centro di una trappola.

Trailer