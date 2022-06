“The Man from Toronto”: trama, cast e trailer

I dettagli della commedia d'azione con Woody Harrelson e Kevin Hart disponibile in streaming su Netflix da venerdì 24 giugno Woody Harrelson e Kevin Hart nel film "The man from Toronto" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Approda finalmente su Netflix (venerdì 24 giugno) "The Man from Toronto" (in italiano "L’uomo di Toronto"), commedia d’azione con Kevin Hart e Woody Harrelson. Il film, diretto da Patrick Hughes e basato su una sceneggiatura di Robbie Fox e Chris Bremner, era stato originariamente annunciato nel 2020 sotto lo stendardo della Sony Pictures Entertainment, ma poi Netflix ha acquistato il titolo (nell’aprile 2022), che perciò viene distribuito sulla piattaforma streaming.

La trama

Cosa succede quando avviene uno scambio di identità tra l'assassino più letale del mondo, noto come "L’uomo di Toronto", e il consulente fallito Teddy? I due uomini si incontrano per caso in un appartamento affittato per le vacanze e vengono scambiati l’uno per l’altro. L'uomo di Toronto e Teddy sono costretti a collaborare per salvare la situazione, ma la vera domanda è: sopravviveranno l'uno all'altro?

Il cast

Protagonisti del film sono Kevin Hart e Woody Harrelson, rispettivamente nei panni di Teddy e del killer. Nel cast di “L'uomo di Toronto” ci sono anche Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Ellen Barkin, Lela Loren, Pierson Fode, Jencarlos Canela e Tomohisa Yamashita.

