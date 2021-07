The Next Three Days: cast, trama e trailer

Un thriller ad alta tensione girato nel 2010 da Paul Haggis con Russell Crowe ed Elizabeth Banks The Next Three Days Credit: © Medusa Lorenzo Di Palma







Che cosa faresti se la persona che ami fosse arrestata improvvisamente e portata via, lontano da te, forse per sempre? E se l’ultima opportunità di trascinare la tua famiglia lontano dal baratro fosse quella di mettere a segno un reato potenzialmente mortale con scarse possibilità di successo? E se riuscissi nell’impresa, che cosa accadrebbe dopo? Queste domande si fanno reali come un cuore pulsante nelle mani dello sceneggiatore/regista Paul Haggis, alle prese con un thriller ad alta tensione del 2010, The Next Three Days. Il film è un remake della pellicola francese del 2008 Pour Elle. Per rendere la sua recitazione il più possibile credibile, l’interprete femminile del film, Elizabeth Banks, ha incontrato guardie e prigionieri e ha provato a rimanere incarcerata tutto il tempo che è riuscita (cinque minuti, per la cronaca).

Il trailer

Il Cast

Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Liam Neeson, Olivia Wilde, Ty Simpkins, Jonathan Tucker, Rza

La Trama

John Brennan e sua moglie Lara, sono brillanti ricercatori, hanno un figlio e vivono una vita perfetta fino a quando la donna viene condannata per l'omicidio del suo capo, ma che sostiene di non aver commesso. Dopo tre anni dalla condanna John cerca di riprendere le redini della sua vita, continuando a inseguire la verità, facendo di tutto per far scagionare la moglie. Ma un giorno Lara, provata e senza più speranze, tenta il suicidio e John a quel punto elaborerà un folle piano far evadere Lara dalla prigione.