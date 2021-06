“The Nice Guys”: trailer, trama, cast e personaggi

Affascinante e pericoloso, il detective privato interpretato da Gosling è molto più vicino a un piccolo truffatore che a un uomo di legge. Disordinato e sempre in cerca di scorciatoie vive un po’ alla giornata ed è fermamente convinto che le cose possano sempre migliorare. A salvarlo è in realtà la presenza della figlia adolescente, l’unica in grado di metterlo seriamente in riga.