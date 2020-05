“The old guard”: trama, cast, trailer

22 Maggio 2020 | 9:25 di Giulia Ausani

Il 10 luglio su Netflix arriva "The old guard", film con Charlize Theron e Luca Marinelli basato sull'omonima serie di graphic novel. Diretto da Gina Prince-Bythewood, la sceneggiatura è firmata da Greg Rucka, autore anche dei fumetti.

Trama

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire. Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all'ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.



Cast

Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

Trailer