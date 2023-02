“The portable door” e “A good person”, i nuovi film Sky Original

I trailer in arrivo su Sky con cast di star di Hollywood, con Christoph Waltz e Sam Neill, Florence Pugh e Morgan Freeman Cecilia Uzzo







Sono "The portable door" e "A good person" i due nuovi film Original in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky Cinema (e in streaming Now). Si tratta di pellicole che coinvolgono grandi nomi di Hollywood, come Christoph Waltz e Sam Neill, Florence Pugh e Morgan Freeman.

"The portable door"

Diretto dal regista australiano Jeffrey Walker, "The portable door" è l’adattamento della serie di romanzi fantasy di Tom Holt, con protagonisti Sam Neill e Christoph Waltz, che guidano il cast composto anche da Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman.

La trama

Il film segue la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt'altro che convenzionali. I carismatici criminali Humphrey Wells (Christoph Waltz), amministratore delegato dell'azienda, e il manager Dennis Tanner (Sam Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche. Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

Il trailer

A good person

Scritto e diretto da Zach Braff – che si è fatto conoscere come attore nella serie “Scrubs – Medici ai primi ferri” – "A good person" punta a sua volta anche sugli interpreti, cioè Florence Pugh e Morgan Freeman.

La trama

Una storia su come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria delle nostre vite. Allison (Florence Pugh) è una giovane donna la cui vita va in mille pezzi, sopravvissuta a un terribile incidente, prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un'improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

La prima clip