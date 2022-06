“The Princess”: trama, cast e trailer

Una lotta all’ultimo sangue in un mondo da favola: il film d'azione con protagonista una principessa molto tosta approda su Disney+ Joey King è protagonista del film "The Princess" Credit: © Disney+ Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È in arrivo un’altra principessa che c’entra davvero poco con gli stereotipi delle fiabe, come confermerà "The Princess", nuovo film originale in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ dal prossimo 1°luglio. Anzi, di fiabesco in "The Princess" sembra non esserci nulla, a cominciare dalla musica che scorre nel trailer, cioè la hit Anni 80 "Bad Reputation" di Joan Jett & The Blackhearts.

Dietro la macchina da presa c'è Le-Van Kiet, regista vietnamita che ha diretto il recente horror a base di squali con Alicia Silverstone "The Requin". Anche il resto del team abbonda di cineasti esperti in film action e horror: la pellicola è infatti scritta da Ben Lustig ("The Thirst") e Jake Thornton ("Final Fantasy") e prodotta da Neal H. Moritz (il franchise di "Fast and Furious"), Toby Jaffe ("Total Recall - Atto di forza") e Derek Kolstad ("John Wick").

Trailer

Trama

Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno. Saranno, ovviamente, botte da orbi da parte della principessa ribelle nei confronti dei suoi nemici.

Cast

Joey King, già star dei film della serie "The Kissing Booth" nei panni della protagonista Elle Evans, interpreta la principessa in questione. Il resto del cast si completa con Dominic Cooper ("Preacher"), Olga Kurylenko ("Black Widow") e Veronica Ngo ("The Old Guard").