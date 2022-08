“The princess”: venticinque anni senza Diana

Un documentario su Now racconta la sua triste storia Lady Diana in Angola Redazione Sorrisi







Era il 31 agosto 1997 quando in un tragico incidente a Parigi perse la vita Lady Diana, ex moglie del Principe Carlo che da giusto un anno aveva ufficializzato il suo divorzio.

Per ricordare la “principessa triste” nel 25° anniversario della sua scomparsa arriva su Now (in contemporanea con la messa in onda sul canale Sky Documentaries) “The Princess”, film documentario diretto da Ed Perkins che racconta la storia della vita di Lady D con l’aiuto di filmati esclusivi e di ricostruzioni storiche, ma da un punto di vista tutto sommato inedito: quello del pubblico.

Lasciando per una volta la parola alla gente, quindi, e non tanto agli esperti, per dipingere un ritratto a tre dimensioni di una donna che ha cambiato per sempre il volto della monarchia britannica. Ed è rimasta nel cuore di molti.