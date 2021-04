“Revenant”, 10 curiosità sul film con Leonardo DiCaprio

Non vi aspettate un film leggero. The Revenant non è un film per tutti e racconta una storia seria, sanguinosa e violenta. Il film si apre con un gruppo di cacciatori di pelli guidati in terre nordamericane dall'esperto Hugh Glass. La situazione precipita in seguito all'attacco di un tribù indiana che costringe i cacciatori a fuggire e a trovare riparo in spazi più sicuri. Ma le terre selvagge nascondono insidie di ogni genere e la vicenda assume un contorno più drammatico quando Glass viene attaccato da un grizzly e ferito gravemente.

Impossibile per i suoi compagni trasportarlo insieme a loro tra gli insidiosi sentieri della montagna, ma non si può neanche abbandonare un amico da solo. Glass viene lasciato nelle mani di alcuni compagni che tuttavia, ad un certo punto della vicenda e in seguito a un altro drammatico evento, decidono di abbandonarlo al suo destino. Il desiderio di vendetta sarà tale da spingere Hugh Glass a reagire per attraversare i gelidi e tortuosi scenari di queste terre selvagge e placare la sua personale sete di vendetta.