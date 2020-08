“The Square”: trama, cast e trailer

26 Agosto 2020 | 13:37 di Lorenzo Di Palma

Vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, di 5 EFA, del David di Donatello e candidato al premio Oscar, The Square, film svedese del 2017 diretto da Ruben Östlund, ha sorpreso pubblico e critica con un mix di ironia e provocazione, analisi sociale e umorismo “scorretto”, soprattutto sul mondo dell’arte contemporanea, consacrando il regista (già autore di Forza Maggiore) come uno dei più originali cineasti di oggi. «In The Square - ha spiegato spiega Ostlund - ci troviamo di fronte alla debolezza della natura umana: quando proviamo a fare la cosa giusta, la parte più difficile non è essere d’accordo su dei valori comuni, ma comportarsi davvero secondo quest’ultimi». Nel cast: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West.

LA TRAMA

Christian è un padre divorziato che ama passare il tempo con le sue due figlie. Apprezzato conservatore di un museo d'arte contemporanea, Christian, che è anche una di quelle persone che guidano l'auto elettrica e sostengono le cause umanitarie, sta preparando la prossima mostra, dal titolo "The Square": un'installazione volta a promuovere l'altruismo attraverso uno spazio simbolico in cui possono accadere solo cose positive. A volte, però, è difficile vivere all'altezza dei propri ideali e quando a Christian viene rubato il telefono cellulare, la sua reazione non è del tutto pacifica...

IL TRAILER