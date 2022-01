“The tender bar”: il nuovo film di George Clooney con Ben Affleck

Dal 7 gennaio in streaming la storia di crescita, di amicizia e affetto, tratta dal memoir di J.R. Moehringer, vincitore del premio Pulitzer "The Tender Bar" è il nuovo film di George Clooney con Ben Affleck. È dal 7 gennaio su Prime Video Valentina Barzaghi







Esce il 7 gennaio in esclusiva su Prime Video “The tender bar”, il nuovo film di George Clooney, tratto dall’omonimo romanzo di memorie dello scrittore J.R. Moehringer, vincitore del Premio Pulitzer. È una storia commovente e tenera, un dramma famigliare ambientato nella Long Island degli Anni 70, che il regista di “Good night, and good luck” e “Le idi di marzo”, ha girato con protagonista l’amico Ben Affleck, in un ruolo che gli calza a pennello.

Il “tender bar” di cui parla il titolo è quello in cui lavora lo zio Charlie (Ben Affleck), uomo carismatico e grande appassionato di libri, che diventa una seconda casa per il piccolo J.R. (interpretato da bambino da Daniel Ranieri e da ragazzo da Tye Sheridan), trasferitosi da poco a vivere con la madre single nell’abitazione di famiglia a Long Island, insieme a nonni e cugini. Senza un padre, J.R. si lega subito allo zio, che diviene per lui una figura di riferimento educativa e affettiva. Ed è proprio Charlie che lo introduce alla lettura dei grandi autori e alla scrittura: passioni che, col tempo, per J.R. diventano molto di più.

Il nuovo film di George Clooney è una storia di formazione al maschile, in cui si raccontano sia i diversi volti della paternità sia la bellezza della conoscenza. J.R. trova in suo zio Charlie la persona che gli cambia la vita, un mentore che gli permette di capire cosa sia l’affetto e lo stimola a diventare un adulto consapevole del proprio talento e del proprio destino.

Il cast

“The Tender Bar” scorre via liscio, senza particolari estri di trama o di regia. Il plus è il suo cast, trainato da Ben Affleck nei panni dello zio Charlie, un uomo originale, gentile e onesto che, insieme a Tye Sheridan (“Ready Player One”), al piccolo Daniel Ranieri e alla brava Lily Rabe (“American Horror Story”), è il cuore pulsante del film, dove troviamo anche un divertente Christopher Lloyd (“Ritorno al futuro”) nel ruolo del nonno di J.R.

Quello di George Clooney è un film gentile, perfetto per una serata in famiglia. Non lascia nella pancia l’emozione della potente storia aspirazionale - quella di grandi uomini e donne che ti caricano del desiderio di essere come loro - ma è pieno di buoni sentimenti.