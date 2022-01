“The tender bar”: un nuovo capolavoro firmato George Clooney

Si intitola The tender bar ed è tratto dal romanzo di J.R. Moehringer "The tender bar" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Era il 2005 quando uscì il romanzo autobiografico del giornalista americano J.R. Moehringer: “The tender bar” in lingua originale, “Il bar delle grandi speranze” in italiano. Oggi (dal 7 gennaio), a 17 anni di distanza, arriva su Prime Video la versione cinematografica di quel capolavoro di scrittura.

Al centro della pellicola, diretta da George Clooney, c’è proprio J.R. (da piccolo è interpretato da Daniel Ranieri, da adulto ha il volto di Tye Sheridan) che in una New York di altri tempi cresce frequentando il bar Dickens. Proprio qui si forma seguendo i consigli degli avventori e soprattutto dello zio Charlie (un ottimo Ben Affleck).