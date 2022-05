“The Wife – Vivere nell’ombra”: trama, cast e trailer

Il film drammatico con Glenn Close e Jonathan Pryce in onda mercoledì 4 maggio su Rai1 Cecilia Uzzo







Una storia drammatica di sacrificio e riscatto femminile con Glenn Close: "The Wife – Vivere nell'ombra" va in onda in prima serata (ore 21.25) su Rai1 mercoledì 4 maggio. La pellicola del 2019 è diretta da Björn Runge, regista svedese vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino per "Alle prime luci dell'alba" (2003) ed è l’adattamento della sceneggiatrice Jane Anderson dell’omonimo romanzo di Meg Wolitzer (pubblicato in Italia da Garzanti). Ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel 2017 ed è stato distribuito al cinema nel 2018, dove ha riscosso un buon successo di pubblico e di critica, grazie anche all’interpretazione di Glenn Close, definita da alcuni critici come una delle migliori della sua carriera.

La trama

Il grande scrittore americano Joe Castleman vince il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara al ricevimento del prestigioso riconoscimento e festeggia con la fedele moglie Joan, la donna ripensa ai quarant'anni passati al fianco del marito, durante i quali ha sacrificato il suo talento e le sue ambizioni per incoraggiare e sostenere la sua carriera letteraria, giustificandone con pazienza anche le numerose scappatelle. La donna ha raggiunto il punto di rottura, soprattutto per il patto segreto su cui si è basato il loro matrimonio.

Il cast

Glenn Close è la straordinaria protagonista di "The Wife – Vivere nell'ombra": la sua interpretazione di Joan è valsa all’attrice la settima candidatura al premio Oscar e la vittoria del suo terzo Golden Globe. L’incredibile protagonista è affiancata da Jonathan Pryce, che interpreta il celebrato scrittore Joe Castleman. L'attore britannico, noto anche nel ruolo di Weatherby Swann nella saga cinematografica "Pirati dei Caraibi" e dell'Alto Passero nella serie televisiva "Il Trono di Spade, nel 2019 ha ricevuto la prima nomination ai premi Oscar per la sua interpretazione di Papa Francesco nel film "I due papi" di Fernando Meirelles. Nel cast ci sono anche Christian Slater che interpreta il giornalista Nathaniel Bone, Max Irons, Elizabeth McGovern, Alix Wilton Regan, mentre i protagonisti da giovani sono interpretati, rispettivamente, da Annie Starke (Joan Castleman) e da Harry Lloyd (Joe Castleman).

Il trailer