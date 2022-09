“The Wonder – Il prodigio”: il nuovo thriller con Florence Pough

L'attrice è protagonista di un thriller psicologico che debutta a novembre su Netflix, tratto da un romanzo dell'autrice di "Room" Florence Pough nel film "Wonder - Il prodigio" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







È un momento d’oro per Florence Pugh, protagonista di "The Wonder – Il prodigio", thriller psicologico che approderà su Netflix il prossimo 16 novembre. L’attrice è anche la star di "Don’t worry darling", presentato fuori concorso alla 79° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica che sarà al cinema dal 22 settembre.

Con due film in arrivo, Florence Pugh ha già un’agenda fitta per il prossimo futuro: è nel cast di "Oppenheimer" di Christopher Nolan e di "Dune - Part two", regia di Denis Villeneuve – entrambi i titoli previsti per il 2023 – e nel progetto Marvel "Thunderbolts" di Jake Schreier, in cui riprende il ruolo di Vedova Nera che aveva interpretato in "Black Widow" nel 2021.

Il film che debutterà sulla piattaforma streaming è tratto dal romanzo "Il prodigio" (Neri Pozza, 2017) di Emma Donoghue, già autrice del libro "Stanza, letto, armadio, specchio" da cui era stato tratto il film "Room" nel 2015. L’adattamento cinematografico è scritto da Alice Birch (sceneggiatrice della serie "Normal People" e di "Lady Macbeth", film che ha segnato la consacrazione di Florence Pough), insieme alla scrittrice stessa e al regista Sebastián Lelio (che ha diretto pellicole come "Gloria", il suo remake americano "Gloria Bell" e "Una donna fantastica", vincitore nel 2018 dell’Oscar come Miglior film internazionale).

"The Wonder – Il prodigio", la trama

Midlands irlandesi, 1862. Una ragazzina smette di mangiare continuando però miracolosamente a vivere in buona salute. L’infermiera inglese Lib Wright arriva in una cittadina per tenere sotto osservazione l’undicenne Anna O’Donnell. Turisti e pellegrini accorrono in massa per vedere la ragazza che sarebbe sopravvissuta senza cibo per mesi. Forse in questa località vive una santa “che sopravvive grazie alla manna dal cielo” oppure sta succedendo qualcosa di più inquietante?

"The Wonder – Il prodigio", il cast

Florence Pugh è protagonista del film che nel cast include Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O’Byrne e David Wilmot.