“This is me…now”, la grande Jennifer Lopez mette a nudo il suo cuore

Su Prime Video arriva (insieme con l’album) il film scritto e interpretato dalla cantante "This is me..now" Credit: © Prime Video Solange Savagnone







Si puo' vedere su

Preparatevi a una Jennifer Lopez come non l’avete mai vista. Il 16 febbraio su Prime Video arriva “This is me... now: A love story”, interpretato e scritto dalla stessa Lopez. Il film esce lo stesso giorno del nuovo album in studio “This is me… now”, arrivato a dieci anni dal precedente.

Assieme al regista Dave Meyers, J.Lo ha creato una vera e propria odissea cinematografica di stampo narrativo, mettendo al centro il tema della guarigione personale. Una pellicola che spazia tra generi diversi e mostra il viaggio verso l’amore attraverso i suoi occhi. Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star (nel cast ci sono, fra gli altri, Fat Joe, Sofia Vergara e Ben Affleck, suo attuale marito) questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva della forza di Jennifer.