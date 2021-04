“Thunder Force”: non siamo le solite eroine

Melissa McCarthy e Octavia Spencer in un mix di azione e comicità Melissa McCarthy e Octavia Spencer in "Thunder Force" Credit: © Netflix Francesco Chignola







Il cinema e la tv statunitensi ci hanno ormai abituato a ogni tipo di supereroe. Ma quelli di “Thunder force” sono davvero di un’altra pasta. Anzi, quelle. Perché le protagoniste di questo film di Netflix sono due donne di 50 anni decise a sconfiggere il crimine con ogni mezzo.

Octavia Spencer è Emily, una genetista che ha trovato la formula per creare superpoteri. Melissa McCarthy invece è Lydia, una vecchia amica un po’ imbranata che si trova per errore con una super-potenza. Insieme formeranno la “Thunder force”, un duo temutissimo dai cattivi di turno.

Le cose si faranno serie quando dovranno affrontare “Il Re”, un gangster che terrorizza la città di Chicago. Con due attrici così le risate sono garantite (vi consigliamo di vederlo in lingua originale per godervi tutto il loro talento) ma il film sfoggia anche effetti speciali di tutto rispetto. Lo trovate in streaming dal 9 aprile.