“Ti mangio il cuore”, Elodie è protagonista di un dramma d’amore

Elodie in una scena di "Ti mangio il cuore" Credit: © 01 Distribution







Approda su Paramount+ il film “Ti mangio il cuore”, già presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia, diretto da Pippo Mezzapesa, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+. La storia (vera, ispirata alla vita di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia del Gargano) racconta l’amore improvviso tra Marilena (Elodie, al suo esordio come attrice) e Andrea (Francesco Patanè), lei della famiglia dei Camporeale, lui dei Malatesta, famiglie nemiche della mafia pugliese.

I due si innamorano, fuggono (ma sono costretti a tornare) e la loro relazione resa pubblica ridà vita alla faida sanguinosa tra i due clan. Le mediazioni (come quella portata avanti da Vincenzo Montanari, ovvero Michele Placido) non bastano: è guerra aperta. Il tutto si svolge in uno scenario che definire drammatico è un eufemismo, acuito dalle riprese rigorosamente in bianco e nero. Di Elodie è anche il singolo-colonna sonora “Proiettili (ti mangio il cuore)”.