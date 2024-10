“Ti presento i suoceri”: trama, cast e trailer

Una commedia ricca di equivoci e sorprese. Con Emma Roberts, Diane Keaton, Richard Gere e Susan Sarandon Redazione Sorrisi







"Ti presento i suoceri" è una commedia diretta da Michael Jacobs. Racconta le vicende di Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), una giovane coppia inizia a parlare di matrimonio. Così, i due decidono di far incontrare i rispettivi genitori per farli conoscere e per iniziare a parlare di un possibile matrimonio. Ma le cose si riveleranno molto più complicate del previsto: il padre di Michelle scoprirà infatti che la madre di Allen è la donna con la quale sta avendo una relazione clandestina.

La trama

Michelle è fidanzata con Allen: quando la sua migliore amica si sposa, la ragazza si aspetta una proposta, e la coppia decide di organizzare una cena per far conoscere tra loro i rispettivi genitori. Ma le cose si riveleranno molto più complicate del previsto: il padre di Michelle scoprirà infatti che la madre di Allen è la donna con la quale sta avendo una relazione clandestina.

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2023

2023 Regista: Michael Jacobs

Il cast

Emma Roberts

Diane Keaton

Richard Gere

Luke Bracey

Susan Sarandon

William H. Macy

Il trailer