«Ti presento i miei»: trama, cast, trailer

19 Aprile 2020 | 10:31 di Angelo De Marinis

La famiglia è una miniera inesauribile di ispirazione per il cinema: nel film Ti presento i miei diretto da Jay Roach nel 2000 lo spunto è l’ingresso nella famiglia di Pam del suo fidanzato Greg Fotter, un giovane infermiere di Chicago dai modi un po' impacciati ma molto innamorato e romantico che non farebbe mai il grande passo senza chiedere l'approvazione del suocero. L'occasione per presentarsi è offerta dal matrimonio della sorella di Pam, Debbie.

Il week end a casa dei suoceri si trasforma per Fotter in una vera e propria tortura perché incorrerà in una serie di imprevisti, di incidenti che rischieranno di rovinargli la reputazione e di mandare a monte il matrimonio. Il problema più grosso è rappresentato dal padre di Pam, un vecchio agente della Cia in pensione che sin dal primo momento lo guarda con antipatia e sospetto e usa tutti i trucchi del suo mestiere per coglierlo in fallo, far emergere i suoi difetti, scoprire inesistenti scheletri nell’armadio. Lo sottopone addirittura a una prova della verità. Il lieto fine è scontato.

La commedia, molto divertente, si regge sui duetti comici tra Ben Stiller e Robert De Niro, genero e suocero e sulle situazioni ai limiti del grottesco in cui si viene a trovare il povero Fotter, che strappano continue risate.

La pellicola ha avuto un seguito nei film Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010) con la regia sempre di Jay Roach.





Cast

I due ruoli principali sono interpretati da Robert De Niro e Ben Stiller. Teri Polo è Pam, la fidanzata di Foster, poi c'è tutto il clan Byrnes, la madre Dina è Blythe Danner, la sorella è Nicole DeHuff.

Una curiosità: è il primo film uscito in Italia dopo la morte del doppiatore di sempre di De Niro, Ferruccio Amendola. La voce della star americana è di Stefano De Sando.









Trailer