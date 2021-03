“Ti presento Sofia”: cast, trama e trailer

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti sono i protagonsiti di questa commedia romantica Redazione Sorrisi







"Ti presento Sofia" è una commedia romantica con protagonisti Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. Il film, diretto da Guido Chiesa, racconta la storia di Gabriele (De Luigi), sua figlia Sofia e Mara (Ramazzotti).

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Durata: 98'

98' Regista: Guido Chiesa

Guido Chiesa Attori: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Caterina Guzzanti

Trama

Lui è un ex rocker che ora vende strumenti musicali, è divorziato e adora la figlia di dieci anni Sofia (Caterina Sbaraglia), di cui parla in continuazione. Lei è una vecchia amica di Gabriele, ora fotografa. Tra i due sembra esserci del tenero, ma al primo appuntamento Mara rivela di detestare i bambini e non volere figli. Gabriele, allora, finge di non essere padre, con conseguenze tragicomiche.

Trailer