“Tick, tick…boom!”: trama, cast e trailer del musical di Lin-Manuel Miranda

Andrew Garfield in "Tick, tick...boom!" Credit: © Netflix







Si puo' vedere su

“Tick, tick…boom!”, come dice il titolo stesso, parla del tempo ed è il musical tratto dall’omonimo spettacolo scritto e composto da Jonathan Larson, famoso per aver creato e portato in scena il cult “Rent” a Broadway. Diretto da Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Il ritorno di Mary Poppins”), alla sua prima esperienza come regista, debutta su Netflix il 19 dicembre.

La trama

Racconto autobiografico, vede protagonista un giovane Jonathan Larson, interpretato qui da Andrew Garfield, in procinto di compiere trent’anni, con l’ansia di non aver concluso ancora nulla dal punto di vista artistico e professionale. Jonathan lavora da otto anni a un musical intitolato “Superbia” che però non riesce né a concludere né a vendere. Nel frattempo, per sbarcare il lunario a New York, fa il cameriere in una tavola calda. A pochi giorni dal suo compleanno, deve tenere un workshop aperto ai grossi produttori, in cui provare a piazzare il suo lavoro. Mentre cerca di ultimarlo, si manifestano in lui dubbi e insicurezze sulla sua vita, le sue capacità e le sue scelte.

“Tick, tick…boom!” è il racconto in musica della storia di una passione folgorante e di un talento che non saprà mai del successo che ha avuto. Jonathan Larson è morto infatti a 35 anni, prima del debutto a Broadway di “Rent”, rimasto poi in cartellone per 12 anni di fila. È anche il racconto di una pagina dolorosa della storia recente, quella della lotta contro l’AIDS. Ambientato a New York all’inizio degli Anni 90, all’apice della diffusione dell’epidemia, all’interno della comunità di giovani, artisti e non, che animavano il mondo di Larson, a partire dal suo migliore amico Michael (Robin de Jesús).

Il trailer

Lin-Manuel Miranda omaggia Larson con un film che riesce a restituirne l’essenza e l’ineguagliabile intrattenimento musicale. La presenza del regista non sovrasta la storia, lasciando allo spettatore modo di immergersi totalmente nel mondo del suo protagonista e nella sua parabola artistica.

“Tick, tick…boom!” parte da una ricostruzione fedele della messa in scena dell’opera da parte di Larson, per poi trasformarsi in un film a sé stante che ci mostra come il suo autore sia arrivato su quel palco, vero trampolino di lancio per il suo futuro a Broadway. A Lin-Manuel Miranda non interessa la fama, ma il percorso, la costanza, la restituzione al grande pubblico di un artista straordinario dalla storia travagliata e sfortunata. Gli interessa parlare di ciò che ha ispirato quel musical: “Scrivi ciò che conosci” è la grande regola della scrittura che viene ripetuta come un mantra anche a Larson nel film e che lo spinge a mettere in scena il suo vissuto, le persone che lo hanno attraversato e quella parentesi sociale dolorosa che anche molti dei suoi amici hanno dovuto affrontare.

Il cast

Andrew Garfield (“The Amazing Spider Man”, “The social network”) è davvero bravo a restituire il personaggio di Larson, con la sua passione e i suoi tormenti. Insieme a lui nel cast ci sono Alexandra Shipp nel ruolo di Susan, fidanzata del protagonista, e Robin de Jesús in quello di Michael, suo migliore amico. Michaela Jam "MJ" Rodriguez e Ben Ross sono i colleghi del diner in cui Jonathan lavora, mentre Vanessa Hudgens e Joshua Henry sono gli interpreti principali delle sue opere. Bradley Whitford (“Scappa - Get Out”, “The Handmaid’s Tale”) interpreta il grande Stephen Sondheim, creatore di musical come “West Side Story” e “Sweeney Todd”, che fu uno dei primi a riconoscere e incentivare il talento di Larson.

“Tck, tick…boom” non racconta una storia semplice, ma la sua realizzazione cinematografica riesce a essere allo stesso tempo divertente, strappalacrime, conturbante, intima ed esplosiva. Se non siete amanti dei musical, questo sappiate che lo è: si canta e tanto. Ma dategli una possibilità, perché è davvero un bel film e il racconto di un personaggio carismatico, testardo, indimenticabile.