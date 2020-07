«In Time»: cast, trama e trailer

05 Luglio 2020 | 14:00 di Alberto Rivaroli

Uno spettacolare film di fantascienza, ambientato in un futuro cupo e inquietante: è «In Time» di Andrew Niccol.

La storia si svolge negli Stati Uniti nel 2169, quando tutti gli esseri umani sono stati geneticamente programmati per vivere 25 anni: dopo questo lasso di tempo, inizia un conto alla rovescia che lascia a ognuno solo un anno di tempo per «ricaricarsi». Chi non riesce ad accumulare altro tempo, muore. Ovviamente chi è ricco e potente ha più facilità a comprare altri anni e a vivere in eterno, mentre i poveri sono destinati a sparire. Uno di questi è Will Salas (Justin Timberlake), che vive in un quartiere degradato e ha pochissime chances di andare avanti; un aiuto inaspettato e l'incontro con la bella e ricchissima Sylvia Weis (Amanda Seyfried) daranno però una svolta alla sua esistenza...

Il film, nel quale recitano anche Olivia Wilde e Cillian Murphy, trova nell'originalità dello spunto iniziale e nel carisma dei protagonisti i suoi punti di forza. Da vedere.