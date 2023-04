“Tina Anselmi – Una vita per la democrazia”, con Sarah Felberbaum

In onda il 25 aprile su Rai1, la storia della prima donna a diventare ministra della Repubblica Tiziana Lupi







In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile Rai1 propone in prima serata “Tina Anselmi - Una vita per la democrazia”. Partigiana a soli 17 anni e sindacalista a 18, la Anselmi è stata la prima donna a diventare ministra della Repubblica ed è stata anche presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. A darle il volto è Sarah Felberbaum, che definisce l’averla interpretata «un grande onore. È il lavoro più importante che ho fatto finora». Prima del film tv non conosceva benissimo la storia di Tina, quindi si è messa a leggere e studiare: «Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la “mia” Tina».

Per poterla interpretare ed essere credibile («Raccontiamo un lungo arco di tempo della sua vita, dai 16 ai 56 anni»), l’attrice ha lavorato molto anche sul fisico: «Ho anche preso, con gioia, sei chili perché volevo che il personaggio avesse una certa morbidezza e non le mie spigolosità». Diversamente dalla Anselmi, la Felberbaum non si è mai interessata alla politica ma ora, dice, «grazie a lei la guardo con occhi decisamente diversi».

Tina Anselmi, tra le altre cose, fu promotrice della legge del 1977 che apriva alla parità salariale e di trattamento nei luoghi di lavoro. E allora chiediamo a Sarah: ma in casa tra lei e suo marito (l’ex calciatore Daniele De Rossi) c’è un rapporto paritario? «Sì, senza dubbio. I figli sono tre (Olivia di 9 anni, Noah di 6 e Gaia di 17, nata in un precedente matrimonio del marito, ndr), e Daniele e io siamo entrambi impegnati. Anche se è il lavoro di Daniele che porta avanti la famiglia, non mi sono mai trovata a dover rinunciare a qualcosa per lasciare spazio a lui».