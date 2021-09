“Tomb Raider”: cast, trama e trailer

Da pony express ad avventuriera. Sette anni prima, il padre di Lara è partito per uno dei suoi pazzi viaggi dall'altra parte del mondo e non è più tornato: tutti lo danno per morto e sepolto tranne Lara, che piuttosto di ammettere la sua dipartita ed ereditare il suo sconfinato impero economico, preferisce sfrecciare per le strade di Londra come fattorina su due ruote.

Proprio quando la sua ostinazione vacilla, scopre la destinazione dell'ultimo viaggio di Lord Croft: zaino in spalla, parte per seguire le sue tracce e svelare il mistero della sua sparizione. Arriva quindi a Hong Kong, dove incontra Lu Ren, figlio del capitano che ha portato Croft verso la sua ultima destinazione: un'isola sperduta nel mar del Giappone, al centro di un'area che fa sembrare il Triangolo delle Bermude un parco divertimenti. I due partono per scoprire il destino dei rispettivi genitori, ma la bagnarola di Lara e Lu naufraga sull'isola maledetta.

Isola che non è per niente disabitata: un'organizzazione paramilitare, la Trinità, ci ha messo le radici da anni perché vuole raggiungere un manufatto antichissimo, custodito nella tomba della Regina Himiko. Lara dovrà quindi imparare in fretta e furia l'arte dell'avventuriera e trasformarsi in guerriera pronta a tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla Trinità e arrivare per prima alla cripta della Madre della Morte, come viene affettuosamente ricordata Himiko anche dopo secoli dalla sua sepoltura.