“Tonya”: cast, trama e trailer

In prima visione in chiaro il film biografico che racconta la storia della pattinatrice Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie

22 Ottobre 2020 | 11:23 di Redazione Sorrisi

Un film duro e appassionante che rievoca lo scandalo che travolse la pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding: nel 1994, in combutta con il marito, fece gambizzare una delle rivali più quotata, Nancy Kerrigan. Accanto alla protagonista Margot Robbie, brilla Allison Janney che ha vinto l’Oscar per il ruolo della spregevole madre di Tonya.

Cast

Genere: Biografico

Titolo originale: I, Tonya

Uscita: 2017

Durata: 121’

Regista: Craig Gillespie

Attori: Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan

Trama

La storia di una ragazza, che non ha avuto un'infanzia facile e figlia di una una madre severa e rigorosa: Tonya Harding, una grande pattinatrice, la seconda donna ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale e tuttora una delle pochissime ad averne avuto il coraggio. Sofferente d'asma e forte fumatrice, è sempre stata poco amata dai giudici di gara, che non la ritenevano all'altezza di un modello da proporre, Il film racconta la sua ascesa e la sua caduta, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni.

Trailer