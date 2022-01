“Top Gun”, 10 curiosità sul cult anni ’80 con Tom Cruise

A più di 30 anni dalla sua uscita nei cinema, qualche aneddoto su una pellicola dal fascino intramontabile Tom Cruise in Top Gun Credit: © Facebook Marco Goi







Scene d'azione esaltanti, una grande storia di amicizia e di rivalità e un pizzico di romanticismo. Sono questi gli ingredienti alla base di "Top Gun", uno dei cult assoluti del cinema anni '80. Il lavoro diretto dal compianto Tony Scott, fratello del regista di "Blade Runner" e "Sopravvissuto - The Martian" Ridley Scott, combina il patriottismo made in Usa con i sentimenti in maniera efficace così da riuscire a parlare al grande pubblico, come forse solo i migliori film di quel decennio sapevano fare.

Qui tutte le canzoni della colonna sonora di Top Gun



"Top Gun" ha inoltre avuto il merito di lanciare uno dei più celebri, ancora oggi, divi del cinema mondiale. Indossando i Ray-Ban a goccia e il giubbotto in pelle del mitico protagonista, il pilota di aerei da caccia Maverick, Tom Cruise ha cominciato a volare in mezzo alle stelle più brillanti del cielo di Hollywood. Il personaggio interpretato in "Top Gun" ha poi stabilito il modello di riferimento anche per molte delle sue successive interpretazioni. Un uomo brillante e sicuro di sé, un po' yuppie, come sarebbe poi stato anche in "Cocktail", "Rain Man - L'uomo della pioggia", "Jerry Maguire", "Magnolia" e "Vanilla Sky", e allo stesso tempo un novello action hero spericolato e senza freni, una figura portata poi all'estremo con l'agente Ethan Hunt della saga di Mission: Impossible.

In occasione dell'ennesimo passaggio televisivo di Top Gun, ecco alcune curiosità e aneddoti su una pellicola, perfetto simbolo del cinema a stelle e strisce degli 80s, ma ancora oggi, a più di 30 anni dalla sua uscita nei cinema, capace di emozionare come pochi altri film in circolazione. Al punto che l'annunciato sequel è tra i film più attesi, o se non altro sognati, degli ultimi anni.