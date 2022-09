Torna “Pinocchio”: Tom Hanks diventa Geppetto

Su Disney+ la versione di un classico con attori in carne e ossa. E Battiston è Mangiafuoco.. "Pinocchio! Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

L'8 settembre sarà una data speciale per gli abbonati a Disney+: è il “Disney+ Day”, il giorno in cui la piattaforma lancia una serie di nuovi titoli (quelli che vedete in queste due pagine). A cominciare dalla produzione che va a rivisitare un grande classico della casa: “Pinocchio”.

Se il titolo del 1940 era un cartone animato entrato nella storia dell’animazione, qui siamo di fronte a una versione con attori in carne e ossa... e una miriade di effetti speciali. Così un quasi irriconoscibile Giuseppe Battiston diventa Mangiafuoco, Cynthia Erivo è la Fata Turchina, Luke Evans veste i panni del postiglione. E il grande Tom Hanks è Geppetto, il falegname che costruisce il burattino-bambino e se ne prende cura come se fosse suo figlio.