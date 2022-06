“Tornare a vincere”: cast, trama e trailer

Ben Affleck in una storia di disperazione, riscatto e sport Ben Affleck in "Tornare a vincere" Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Il premio Oscar Ben Affleck è il protagonista di “Tornare a vincere”, un film diretto da Gavin O’Connor (“The Accountant”, “Warrior”) arrivato in Italia nel 2020, in piena pandemia e quindi uscito solo sulle piattaforme on line e mai passato per le sale. Il film è la storia di Jack Cunningham (Ben Affleck), ex promessa, mai mantenuta, del basket che arriva a un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Ma gli viene offerta una possibilità di riscatto, allenando la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra iniziano anche a vincere. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Genere: Biografico

Titolo originale: The Way Back

Uscita: 2020

Nazionalità: USA

Regista: Gavin O'Connor

Attori: Ben Affleck, Al Madrigal, Michaela Watkins, Janina Gavankar e Glynn Turman

Trama

Jack al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, ma improvvisamente lascia tutto. Ora è solo, fa l'operaio in un cantiere navale ed ha il vizio dell'alcol. Un'occasione di riscatto bussa alla sua porta: gli viene offerto il posto da allenatore dei Bishop Hayes, la squadra di basket del suo vecchio liceo. Jack accetta e si ritrova a dover domare un gruppo di giocatori bravi, ma indisciplinati, che ben presto riesce a trasformare in una squadra vera, solida e sicura di sé.