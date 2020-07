“Torno indietro e cambio vita”: trama, trailer e perché vederlo

07 Luglio 2020 | 10:43 di Giacomo Bernardi

"Torno indietro e cambio vita" è una commedia del 2015 diretta da Carlo Vanzina e con protagonisti Raoul Bova, Ricky Memphis, Giulia Michelini, Paolo Minaccioni e Max Tortora. I fratelli Vanzina, dopo "Il cielo in una stanza" e "A spasso nel tempo", tornano a proporre un intreccio caratterizzato dal salto spazio-temporale, prendendo come riferimento il capostipite dei film di questo genere, l'americanissimo "Ritorno al futuro". Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche nell'estate del 2015 e ha ottenuto un buon successo sia di pubblico che di critica.



La trama

Marco e Claudio (Raoul Bova e Ricky Memphis) sono grandi amici da sempre. Il primo conduce una vita stabile, è sposato con la bella Giulia, conosciuta ai tempi del liceo, e si dichiara un uomo felice. Claudio, invece, è un single incallito che non riesce a staccarsi dalla problematica madre, alcolizzata e depressa. Conduce una vita sconclusionata e precaria, che lo rende profondamente infelice. La vita apparentemente perfetta di Marco viene però sconvolta dall'improvvisa decisione di Giulia, che decide di lasciarlo. Così, disperato, Marco si sfoga con Claudio e urla al cielo la sua volontà di tornare indietro nel tempo. Detto, fatto: a causa di un misterioso incidente i due si ritrovano catapultati ai tempi della scuola. Sarà l'occasione per cambiare il futuro e riscrivere il destino incerto che la vita ha riservato ai due amici.



Trailer

Perché vederlo

Il salto spazio-temporale nei film è da sempre sinonimo di divertimento e anche riflessione. I fratelli Vanzina costruiscono attorno a questo concetto una trama ben strutturata in cui emergono limpide le differenze tra l'Italia di oggi e quella dei tempi passati. La collaudata coppia Bova - Memphis è garanzia di risate. I due attori, complementari nella recitazione e affiatatissimi sul set, sono protagonisti di numerose gag, originali e brillanti. La sfida al tempo e al destino, che trascina i personaggi in un vortice di avventure e peripezie, è spassosa e interessante. Un film perfetto per una serata in compagnia, un piacevole mix tra ironia e romanticismo.