«The Town»: 5 motivi per vedere il film

25 Ottobre 2020 | 17:00 di Marianna Ninni

Ben Affleck regista? Di certo è una garanzia. Passato dietro la macchina da presa per la prima volta nel 2007 con «Gone Baby Gone», l’attore ha dimostrato di aver un particolare talento per la regia, tanto da realizzare anche altri film tra cui l’imperdibile «Argo», film premiato con l’ Oscar come miglior film, montaggio e sceneggiatura non originale.



In attesa di vedere Ben Affleck anche alla regia di «Live By Night», è sempre un buon momento per recuperare uno dei suoi film da regista, come «The Town», avvincente thriller del 2010 presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia.