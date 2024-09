“Tramite amicizia”: cast, trama e trailer

Una commedia con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase Redazione Sorrisi







Uscita al cinema nel 2023, "Tramite amicizia" è una commedia che vede protagonista Alessandro Siani nei panni di Lorenzo, il proprietario di un’agenzia che offre amici a noleggio. Se si ha bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico per tutti. Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto. Nel cast anche Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2023

2023 Durata : 96'

: 96' Regista: Alessandro Siani

Alessandro Siani Cast: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi, Germano Lanzoni, Gianni Fantoni, Debora Villa

Trama

Lorenzo è un quarantenne napoletano trapiantato al nord, proprietario e gestore dell'agenzia "Tramite Amicizia". Questa, fornisce amicizia a noleggio, per tutte le esigenze. Tutto sembra funzionare molto bene, i clienti non mancano, finché un giorno si trova obbligato a dover offrire la sua "amicizia" per salvare il posto di lavoro a un suo parente e a molte altre persone. La fabbrica di dolci dove lavorano, infatti, sta per essere venduta dal proprietario che, in realtà, è un uomo molto solo.

Trailer