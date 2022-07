Transformers 4: L’Era Dell’Estinzione: cast, trama e trailer

Mark Wahlberg e Stanley Tucci sono i protagonisti del quarto episodio della saga su Optimus Prime e gli Autobots Transformers 4 - L'Era dell'Estinzione Credit: © Paramount Lorenzo Di Palma







Il quarto capitolo della saga dei Trasformers ha inizio dopo l'epica battaglia che ha lasciato in macerie la metropoli di Chicago, ma che comunque ha permesso di salvare il pianeta. Mentre gli esseri umani stanno provando a riorganizzarsi, un commando, tenutosi finora nell'ombra, si rivela al mondo nel tentativo di prendere il controllo della storia e nel frattempo, un'antica e imponente nuova minaccia ha messo nel mirino la Terra. Ma con l'aiuto di un nuovo gruppo di umani, guidati da Mark Wahlberg, Optimus Prime e gli Autobots riusciranno a vincere anche la più dura e impressionante sfida mai vissuta. Continuamente sul filo della tensione, i protagonisti saranno travolti dalla guerra fra bene e male, che culminerà in un conflitto in tutto il mondo.

Genere: Fantascienza

Uscita: 2014

Regista: Michael Bay

Attori: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz, Kelsey Grammer, Jack Reynor, Bingbing Li, T.J. Miller,

Molti anni dopo l'ultima grande battaglia trai robot che ha devastato Chicago, trasformandola in un campo di battaglia e lasciando l'umanità sconcertata, la CIA ha segretamente deciso di mettere fine alla presenza dei Transformers sul suolo terrestre. Persino il leader degli Autobot, Optimus Prime, è costretto a nascondersi, almeno finché Cade Yeager, un inventore temerario, ma sfortunato e sua figlia scoprono qualcosa che attira la sua attenzione e quella di un paranoico ufficiale governativo...