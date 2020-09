“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”: trama, cast e trailer

10 Settembre 2020 | 17:39 di Redazione Sorrisi

Tra commedia, dramma e western si consuma "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", film del 2017 (uscito in Italia a inizio 2018) diretto da Martin McDonagh e con protagonista Frances McDormand. L'attrice ha vinto proprio in questa occasione il suo secondo premio Oscar come miglior attrice protagonista, mentre Sam Rockwell quello come miglior attore non protagonista.

La trama

Angela è solo una ragazzina quando viene violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri. Mildred, sua madre, non si dà pace da quando non c'è più e decide di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese, provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' finalmente il caso.

Il trailer