“Tre sorelle”: la commedia al femminile di Enrico Vanzina

Nel cast Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Con le musiche di Umberto Smaila Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Serena Autieri, Rocกo Muคoz Morales Redazione Sorrisi







"Tre sorelle", la commedia al femminile diretta da Enrico Vanzina, è approdata inizialmente su Prime Video nel gennaio 2022.

Il film si apre con una citazione di Joseph Conrad: «Essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini». Tra citazioni letterarie e cinematografiche, racconta due sorelle in crisi di coppia, che si rifugiano nella villa di famiglia al mare per rilassarsi e ritrovare sé stesse. Si aggiungono l’altra sorella e una massaggiatrice venezuelana appena diventata single.

La colonna sonora, curata da Umberto Smaila, contiene il brano “Io con me”, interpretato da Annalisa Minetti.

Cast

Genere : commedia

: commedia Durata : 1ora e 30minuti

: 1ora e 30minuti Anno: 2022

2022 Regia: Enrico Vanzina

Enrico Vanzina Attori: Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocio Muñoz Morales, con Fabio Troiano, Nadia Rinaldi, Massimiliano Rosolino, Eleonora Pedron e Luca Ward

Trama

Siamo a Roma, nel 2019. Fa caldo e sta per arrivare ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla il mondo addosso e corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive insieme, nella villa di Marina a San Felice del Circeo. Insieme a loro parte anche Lorena, giovane massaggiatrice alle prese con un dramma sentimentale. Le raggiunge poi Caterina, la terza sorella di Marina e Sabrina. A turbare, se non proprio travolgere, l’equilibrio è l’arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa di cui si innamora Marina, ma l’uomo va a letto anche con Caterina e, per di più, nasconde di essere sposato.