“Tre uomini e una gamba”: cast, trama e trailer

Il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una gamba Credit: © Medusa Lorenzo Di Palma







È il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per raggiungere le loro famiglie in vacanza in Puglia. Aldo e Giovanni sono sposati con due sorelle, Giacomo è fidanzato con la terza e il loro matrimonio si celebrerà due giorni dopo proprio in Puglia. Da qui parte “Tre uomini e una gamba”, il primo film, di enorme successo, che ha visto protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, un viaggio durante il quale, tra mille vicissitudini e l’incontro con Chiara (interpretata da Marina Massironi), i tre gradualmente si scoprono amici e, insieme, si rendono conto della meschinità della loro vita fino al punto di decidere di cambiarla drasticamente. Lo svolgersi della storia è talora interrotto da piccoli cortometraggi comici (che si inseriscono nella storia stessa ora a sorpresa ora in maniera più evidente), occasioni per citazioni (non necessariamente parodistiche) di diversi generi cinematografici.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Tre uomini e una gamba

Uscita: 1997

Nazionalità: Italia

Durata: 100'

Regista: Massimo Venier

Attori: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Eleonora Mazzoni

Trama

Estate 1997. Aldo e Giovanni, sposati con due sorelle, figlie del titolare di un negozio di ferramenta, "Il paradiso della brugola", decidono di accompagnare a Gallipoli, in Puglia l'amico Giacomo, sedicente intellettuale del gruppo, che si deve sposare con la terza sorella delle rispettive mogli. A far loro compagnia nel viaggio c'è un oggetto artistico, una gamba di legno che è stata acquistata dal terribile suocero, il cavalier Eros Cecconi e che acquisterà valore solo in caso di morte dello scultore...