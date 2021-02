Troy: cast, trama e trailer

21 Febbraio 2021 | 13:23 di Lorenzo Di Palma

Presentato fuori concorso al 57º Festival di Cannes, Troy è colossal epico del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, liberamente tratto dall’Iliade di Omero. Narra quindi del rapimento di Elena, della guerra di Troia e soprattutto del mito di Achille, impersonato da un Brad Pitt al top della sua forma, ma non seguendo fedelmente il poema epico e senza la presenza e l’intervento degli dei nelle vicende umane. Anche per questo, il film fu campione di incassi ma anche pesantemente criticato per le innumerevoli discrepanze con la storia e la mitologia greca. Le scene in esterni sono state girate a Malta e in Messico, i set interni invece, sono stati girati nel Regno Unito.

Cast

Brad Pitt (Achille), Eric Bana (Ettore), Orlando Bloom (Paride), Diane Kruger (Elena), Brendan Gleeson (Menelao)

TRAMA

1193 a. C.: Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao, dando inizio alla guerra di Troia. Dieci anni dura l'assedio da parte dell'esercito greco e avrà come principali antagonisti Achille, uno dei guerrieri più eroici, per i greci ed Ettore, il primogenito del re troiano Priamo, che incarna tutte le speranze del suo popolo.

